Entscheidung gefallen Heinz Hoenig – „Ich lasse dich und die Kinder nicht im Stich“

Heinz Hoenig liegt aktuell in einem lebensbedrohlichen Zustand im Krankenhaus. Eine bakterielle Entzündung hat Berichten zufolge einen Stent im Herz des Schauspielers beschädigt. Zudem habe er ein Loch in der Speiseröhre erlitten. Schon am Wochenende hatte Kärsten-Hoenig der „Bild“ gesagt, die komplette Aorta müsse ausgewechselt werden.