Lebensrettende OP – ja oder nein? Heinz Hoenig für Entscheidung aus Koma geholt

Seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig will, dass ihr Mann über etwaige weitere Behandlungen entscheiden solle, sagte sie nun in einem Interview mit RTL. Aus dem Grund wurde Hoenig aus dem Koma geholt. Sie sei sich zudem sicher, dass er sich für die Behandlung entscheiden werde: „Ich kenne meinen Mann, ich weiß auch, was er sagen würde: Auch wenn die Chance gering ist, die OP zu überleben - ich versuch’s.“