Mit 82 Jahren gestorben Volksmusik-Star Heino trauert um Ehefrau Hannelore

Heino und seine Frau waren seit 44 Jahren verheiratet. Kennengelernt haben sich die beiden 1972 in Kitzbühel in Österreich. Kramm war ebenfalls Schlagersängerin und spielte in mehreren Heimatfilmen mit und war immer wieder an der Seite ihres Mannes in Fernsehsendungen oder bei anderen öffentlichen Auftritten zu sehen.