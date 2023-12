Heino über Hannelore „Bei jedem Lied denke ich an sie“

Mit seiner Limousine fährt er in diesen Tagen durch verschneite Landschaften, um seine berühmte Bariton-Stimme landauf, landab in Kirchen ertönen zu lassen. „Die Himmel rühmen“ heißt die Tournee, die er unbedingt zu Ende bringen will. Sie war die Idee und das Lieblingsprojekt seiner Frau Hannelore, die am 8. November gestorben ist.