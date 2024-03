Deutsches Topmodel Heidi Klum wurde früher als „zu fett abgestempelt“

München · In diesem Jahr sucht Heidi Klum bereits zum 19. Mal „Germany's Next Topmodel“. Jetzt hat das Model erzählt, dass sie selbst es am Anfang ihrer Karriere nicht immer leicht hatte.

05.03.2024 , 10:46 Uhr

Heidi Klum. Foto: dpa/Scott Garfitt

Heidi Klum hat sich nach eigenen Angaben zu ihren Anfangszeiten als Model gegen Widerstände durchsetzen müssen. „In Paris und Mailand wollte mich niemand haben", sagte die 50-Jährige im Interview des „Glamour"-Magazins. „Ich war ihnen zu happy, nie superdünn. Ich wurde sogar als zu fett abgestempelt. Es war die Zeit des ‚Heroin Chic'. Da habe ich nicht reingepasst." Der sogenannte Heroin Chic nimmt Bezug darauf, dass Models fast so dünn und ausgezehrt aussahen wie Drogenkranke. Sie habe viel Glück gehabt, sagte Klum. „Es ist lustig: Die Leute von damals, die sind gefühlt alle nicht mehr da – auch viele von den Models, mit denen ich gearbeitet habe. Ich bin immer noch hier. Am Ende des Tages bin ich froh, dass alles so gekommen ist, wie es ist. Sonst hätte ich vielleicht schon lange aufgehört." Derzeit ist die Unternehmerin mit der 19. Staffel ihrer Sendung „Germany's Next Topmodel" bei Prosieben zu sehen. Dabei gibt es eine Premiere: Nicht nur Frauen dürfen an der Show teilnehmen. Zum ersten Mal wird es am Ende einer GNTM-Staffel zwei Gewinner geben – einen Mann und eine Frau. Beide erhalten 100.000 Euro Siegprämie und werden auf dem Cover der Modezeitschrift „Harper's Bazaar" zu sehen sein. Auch in diesem Jahr hat sich Klum zu jeder Folge professionelle Unterstützung eingeladen. Als Gastjurorinnen und -juroren sind unter anderem mit dabei: Model und Schauspielerin Elizabeth Hurley, die britische Schauspielerin Joan Collins, die Designer Jean Paul Gaultier, Christian Cowan, Kévin Germanier und Kilian Kerner, die Starfotografen Rankin, Christian Anwander und Yu Tsai sowie die Supermodels Jourdan Dunn, Winnie Harlow und Jon Kortajarena. Den Titelsong der Staffel hat Heidi Klum wie im vergangenen Jahr selbst eingesungen: Diesmal heißt er „Sunglasses at Night", produziert von dem niederländischen Star-DJ Tiësto. Es ist ein Cover: Der kanadische Popmusiker Corey Hart hatte damit im Jahr 1984 einen New-Wave-Hit gelandet. Der Song wurde später in Werbespots und Videospielen („Grand Theft Auto: Vice City") zum Klassiker.

(mba/dpa)