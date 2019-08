Gäste, Location, Party : So soll die Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz laufen

Düsseldorf Am Wochenende sollen sich die beiden Turteltauben auf Capri das Ja-Wort geben. Die Gerüchteküche über die Feierlichkeiten brodelt, einige Gäste sind bereits auf dem Weg zur italienischen Sonneninsel.

Heidis Ex-Ehemann Seal ist derzeit in Los Angeles. Als Paparazzi ihn auf die Trauung ansprachen, soll dieser kurz angebunden „Das ist mir neu“ gesagt haben . Auch Tom war bereits einmal verheiratet. Dass er seiner langjährigen Freundin Ria Sommerfeld das Ja-Wort gegeben hatte, wurde überhaupt erst bekannt, als die beiden 2015 nach einem halben Jahr wieder die Scheidung einreichten. Auch Sommerfeld ist mittlerweile wieder glücklich vergeben an US-Musiker Mars Meusel. Was sie von der neuen Liebe ihres Ex hält, ist nicht bekannt.

Die Feiersause beginnt Gerüchten zufolge am Freitag und endet wohl am Sonntag. Laut RTL-Berichten findet am Freitag Pre-Party in einer Beachbar statt, das Jawort folgt am Samstag und am Sonntag schließlich die After-Wedding-Party. Auch Livemusik soll es geben, die Künstler sind allerdings noch nicht bekannt.