Für Model-Wettbewerb So sahen die ersten Bewerbungsfotos von Topmodel Heidi Klum aus

Und die schaut sich auch Heidi Klum, inzwischen ein international erfolgreiches Topmodel, dieser Tage offenbar häufiger wieder an. „Ähnlich wie ich mir Fotos und Videos von Models für GNTM ansehe, so waren diese Fotos meine Bewerbungsfotos für meinen Model-Wettbewerb von 1992“, schreibt sie in einem Instagram-Beitrag und teilt ihre alten Bewerbungsfotos mit ihren Followern. „Meine Mom hat mir eine Kiste mit vielen alten Fotos aus dem Keller mitgebracht.“ Einige junge Menschen, die mit einer Modelkarriere liebäugeln, dürfte dieses Posting jedenfalls motivieren, mit ihrer Bewerbung bei einer Agentur oder der nächsten Staffel „Germany’s Next Topmodel“ ernst zu machen.