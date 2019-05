Instagram-Video zum Muttertag : Heidi Klum stillt vor Millionen-Publikum

Model-Mama und Entertainerin Heidi Klum (Archivfoto). Foto: dpa/Jordan Strauss

Berlin Pünktlich zum Muttertag schwelgt Heidi Klum in Erinnerungen und zeigt in einem Instagram-Video ihre ersten Erlebnisse als stillende Mutter. Das intime Video wurde in wenigen Stunden mehr als eine Million Mal aufgerufen. Die Reaktionen fallen gemischt aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„So begann das alles für mich als Mutter“, schreibt die Moderatorin der ProSieben-Show „Germany's Next Topmodel“ dazu. „Tag 1 mit der kleinen Leni. Was für ein Segen, vier großartige Kinder zu haben.“ Leni war im Jahr 2004 geboren worden.

Rund 1,2 Millionen Nutzer haben sich den Beitrag inzwischen angesehen. Unter dem Video sammeln sich Tausende Kommentare, viele davon beinhalten Lob und Bewunderung für den offenen und souveränen Umgang mit dem Thema.

Doch es gibt auch Kritik: „Stell doch gleich ein Video von der Geburt deines Kindes ins Netz“, schreibt ein User und unterstellt Heidi Klum übertriebenen Geltungsdrang. Andere verteidigen wiederum die 45-Jährige. Es sei ein wichtiger Schritt, so offen mit der „normalsten und schönsten Sache der Welt“ umzugehen.

(mro/dpa)