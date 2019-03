Instagram-Video: So spielt Heidi-Klum mit den Schwangerschafts-Spekulationen

Düsseldorf Seit Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft des Models. Geäußert hat sich Heidi Klum dazu bisher nicht - auf Instagram heizt sie die Diskussion aber mit einem Video im Streifenkleid an.

Eine Provokation, die fruchtet. In ungezählten Kommentaren diskutieren User unter dem Video. „Dann ist es jetzt wohl raus. Da ist ja ein Babybäuchlein zu sehen“, schreibt eine Nutzerin. „Nicht zu fassen, was für Spekulationen schon wieder“, sagt eine andere. Selbst über den Schwangerschaftsmonat wird eifrig diskutiert.

Angeheizt hatte die Gerüchte zuvor schon Designer Wolfgang Joop (74), der im Februar in einem Interview bei RTL sagte: „Ich glaube ja. Das hat Tom mir so erzählt.“ Später ruderte Joop, der als Juror bereits in Heidis Erfolgsshow „Germany’s Next Topmodel“ saß, zurück, wollte seine Aussagen als ironisch und Scherz verstanden wissen.