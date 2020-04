Schwanger oder satt? : Heidi Klum postet neues Foto und heizt Baby-Gerüchte an

Heidi Klum postet neues Foto und heizt Baby-Gerüchte an

Los Angeles Supermodel Heidi Klum sorgt auf Instagram regelmäßig für Aufsehen. Nun hat sie ein Foto veröffentlicht, auf dem sie schwanger erscheint. Vielleicht liegt es aber auch nur am üppigen Abendessen. Die Baby-Gerüchte kursieren also erneut.

Topmodel Heidi Klum (46) wagte schon in der vergangenen Woche einen Schritt in Richtung Neuland. Zum ersten Mal seit langer Zeit postete die „Germany’s next Topmodel“-Gastgeberin ein Bild mit ihren Kindern, auf dem sie mal nicht nur von hinten zu sehen sind. Von vorne, bekleidet mit Masken, lichtete Klum sie ab, postete das Bild bei Instagram und kassierte dafür Tausende Likes.