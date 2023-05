Leuchtend gelb auf rotem Teppich Heidi Klum in Cannes

Mit einem auffallenden Kleid hat Model Heidi Klum am Mittwochabend auf dem roten Teppich in Cannes die Blicke auf sich gezogen. Die 49-Jährige erschien in einem leuchtend gelben Kleid mit fließenden, überlangen Ärmeln und Cut-Out-Ausschnitt, der ihr Dekolleté betonte. Auf den Treppen zum Festivalpalast posierte sie für die Fotografen.