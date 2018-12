Fans gratulieren bereits: Heidi Klum hat „Ja“ gesagt - und postet Foto mit Ring und Tom Kaulitz

Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Verleihung der 70. Primetime Emmy Awards in Los Angeles (Archiv). Foto: dpa/Javier Rojas

Los Angeles Bei Heidi Klum könnte die mittlerweile dritte Hochzeit anstehen. Zumindest suggeriert Klum das auf Instagram. Dort postete das deutsche Model an Heiligabend ein vielsagendes Foto.

Wird Heidi Klum (45) zum dritten Mal heiraten? „Ich habe Ja gesagt“, schrieb das deutsche Model am Montag auf Instagram zu einem Selfie-Foto, auf dem sie und ihr Freund Tom Kaulitz (29) strahlend lächeln und Klum ihre Hand mit einem großen Ring in die Kamera hält. Der Eintrag war auch mit einem roten Herz-Emoji versehen.

Klum, Moderatorin der Show „Germany's Next Topmodel“, und der Gitarrist zeigen sich seit Monaten verliebt auf Bildern in sozialen Netzwerken, die etwa bei den Filmfestspielen von Cannes aufgenommen wurden.

„Ich liebe ihn sehr“, sagte Klum im September in der US-Talkshow von Moderatorin Ellen DeGeneres über Kaulitz. Auf einer Geburtstagsparty hätte es zwischen ihnen sofort gefunkt. Er sei auch Deutscher, sie hätten die gleichen Wurzeln und sie fühle sich ganz von ihm verstanden. Zur Klums traditioneller Halloween-Party Ende Oktober in New York waren sie als das grüne Oger-Paar Shrek und Fiona verkleidet erschienen.