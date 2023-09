Model ist Horror-Fan So verrückt verkleidete sich Heidi Klum zu Halloween

Düsseldorf · Heidi Klum liebt Halloween. Und deshalb veranstaltet sie jedes Jahr eine rauschende Party in New York. So verrückt verkleidete sich das Model in den letzten Jahren.

18.09.2023, 11:22 Uhr

16 Bilder Das waren die besten Halloween-Kostüme von Heidi Klum

Seit das deutsche Supermodel Heidi Klum (50) in den USA lebt, hat sie das Halloween-Fieber gepackt. Und so veranstaltet die gebürtige Bergisch Gladbacherin seit 2000 jedes Jahr am 31. Oktober eine der beliebtesten Halloween-Partys. Promis wie Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Kim Petras oder Elon Musk geben sich auf dem Event seit Jahren die Klinke in die Hand. Im Mittelpunkt der Party steht allerdings Heidi Klum selbst. Das Model begeistert ihre Fans jedes Jahr mit einem ausgefallenen Kostüm. Oft beginnt sie schon Monate vor Halloween mit der Planung ihrer Verkleidung. Mal taucht sie als gigantischer Wurm auf der Party auf, mal als gruseliges Space-Alien. In unserer Bilderstrecke zeigen wir Ihnen Heidi Klums verrückteste Halloween-Kostüme: Das waren die besten Halloween-Kostüme von Heidi Klum.

