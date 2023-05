Geliebt, gehasst, erfolgreich Das ist Topmodel Heidi Klum

Geboren wurde Heidi Klum am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach. Dort wuchs sie auch auf. Das Verhältnis zu ihren Eltern ist eng. Vater Günther und Mutter Erna (r.) spielten eine wichtige Rolle in der Entwicklung ihrer Karriere. Ihr Vater war jahrzehntelang ihr Manager. In den vergangenen Jahren kursierten Schlagzeilen über ein Zerwürfnis mit ihrem dominanten Vater. In einem „Spiegel“-Interview im Februar 2023 bestritt Günther Klum jedoch, dass Heidi mit ihm gebrochen habe.

Das Foto zeigt die Familie 2003 beim Besuch der Katjes-Werke in Emmerich. Klum machte damals für Süßigkeiten des Unternehmens Werbung.