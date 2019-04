Hass auf Twitter : Prominente rechnen mit #Abschiebechallenge ab

Berlin Rechte Nutzer – unter ihnen NPD-Politiker – posten auf Twitter öffentlich die Namen von Personen, die sie abschieben möchten. Prominente reagieren mit Widerstand.

Unter dem Hashtag #Abschiebechallenge ging am Mittwoch eine Hasskampagne durch die soziale Medien: Öffentlich benennen Rechte ihnen unliebsame Menschen und fordern deren Abschiebung. Oft posten sie Fotos mit einem Schild, auf dem der Name des „Abzuschiebenden“ steht. Die Nutzer rufen Gleichgesinnte dazu auf, sich ihren Forderungen anzuschließen.

So forderte der NPD-Bundesvorsitzende Frank Franz auf Twitter die Abschiebung der SPD-Politikerin Sawsan Chebli, Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales im Berliner Senat. Unter anderem der NPD-Europaabgeordnete Udo Voigt schloss sich der Forderung an. Attackiert wurden auch die Journalisten Deniz Yücel, Dunja Hayali und Hatice Akyün.

Der Autor und Comedian Markus Barth forderte eine „Erdkundechallenge“ – die Attackierten seien immerhin in Deutschland geboren. „Dunja Hayali, geboren in Datteln, Deniz Yücel, geboren in Flörsheim, Sawsan Chebli, geboren in Berlin“, postete er. Klaas Heufer-Umlauf forderte über den Twitter-Account seiner Show „Late Night Berlin“: „Perfekter Zeitvertreib: Hashtag #Abschiebechallenge eingeben. Alle geisteskranken Hass-Tweets von Nazis melden.“