Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess gegen Film-Mogul : Weinstein-Urteil bringt Durchbruch für „Me Too“-Bewegung

Eine Gruppe der betroffenen Frauen geben eine Pressekonferenz nach der Urteilsverkündung gegen Weinstein. Foto: AFP/FREDERIC J. BROWN

Weltweit setzte der Fall Weinstein die „Me Too“-Bewegung in Gang. Jetzt, gut zwei Jahre später, hat eine Jury in New York den einstigen Filmmogul nun der Sexualverbrechen schuldig gesprochen - wenn auch nicht in allen Anklagepunkten.