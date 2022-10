Harry-Potter-Star : Das wurde aus Daniel Radcliffe

Düsseldorf Der Schauspieler Daniel Radcliffe wurde schon als Kind berühmt. Seit er zwölf Jahre Alt war spielte er die Hauptrolle in den Harry-Potter-Filmen. Doch was wurde aus ihm und was macht der Superstar heute?

2001 erschien „Harry Potter und der Stein der Weisen“ in den Kinos. Der Film wurde mit einem Einspielergebnis von knapp 900 Millionen US-Dollar zum erfolgreichsten des Jahres und machte Daniel Radcliffe in der Rolle von Harry Potter, Emma Watson als Hermine Granger und Rupert Grint als Ron Weasley weltberühmt. Gerade Radcliffe hatte jedoch mit dem Ruhm im Kindesalter zu kämpfen, litt unter dem Erfolgsdruck der Fortsetzungen und hatte nach eigenen Angaben bis 2010 mit einem Alkoholproblem zu kämpfen.

Nach acht Harry-Potter-Verfilmungen kehrte er 2012 mit der Hauptrolle in dem Film „Die Frau in schwarz“ vor die Kamera zurück. Es folgten größere Rollen in „Victor Frankenstein – Genie und Wahnsinn“ (2015), „Die Unfassbaren 2“ (2016), „Guns Akimbo“ (2019) und zuletzt „The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt“ (2022), wo er neben Sandra Bullock, Brad Pitt und Channing Tatum spielte. Beim Dreh zu „Kill Your Darlings“ (2013) lernte er die Schauspielerin Erin Darke kennen, mit der er nun schon seit 2012 liiert ist.

Aber auch als Theaterschauspieler machte sich Radcliffe mittlerweile einen Namen und war sogar am Broadway zu sehen. Zudem spielte er in kleinen Rollen in verschiedenen Serien mit. Unter anderem lieh er 2010 und 2014 den „Simpsons“ in zwei Folgen seine Stimme und trat 2020 bei einer Spezialfolge von „Unbreakable Kimmy Schmidt“ auf.

(joko/dpa)