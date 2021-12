„Ich habe das Gefühl, dass ich diese Figur bin“ : Rupert Grint hängt sehr an Rolle als Ron Weasley aus „Harry Potter“

London Der 33-Jährige sagte in einem Interview, er sei sehr stolz darauf, ein Teil der Fantasy-Saga gewesen zu sein. Es gebe aus seiner Sicht darum auch nichts, das dagegen sprechen würde, in einer möglichen Neuauflage oder Fortsetzung der Film-Reihe erneut die Rolle von Ron zu übernehmen.

Der britische Schauspieler Rupert Grint (33) könnte sich nach eigenen Worten vorstellen, seine Rolle als Ron Weasley aus den „Harry Potter“-Filmen in zukünftigen Projekten wieder zu spielen. Es gebe Gespräche über mögliche Neuauflagen oder Fortsetzungen der Filmreihe, sagte Grint im „Entertainment Tonight“-Interview. „Bei allem, was gerade passiert, wurde sehr viel darüber geredet, Ron wieder zu spielen. Und ich habe das Gefühl, dass ich diese Figur bin“, sagte er.

20 Jahre nach seinem ersten Auftritt als Ron Weasley in „Harry Potter und der Stein der Weisen“ ist Grint an Neujahr zusammen mit Daniel Radcliffe und Emma Watson in einer Retrospektive zu sehen: Der Streamingdienst HBO Max zeigt „Return to Hogwarts“ mit vielen Darstellerinnen und Darstellern der achtteiligen Filmreihe.