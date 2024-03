Legendärer Zauber-Star Vor 150 Jahren wurde Harry Houdini geboren

Am Sonntag, 24. März, jährt sich der Geburtstag von Houdini zum 150. Mal. Als Erik Weisz wurde er in Budapest im damaligen Österreich-Ungarn geboren, kam aber schon als Kind mit seiner Familie in die USA. Als Jugendlicher in New York zog es ihn zum Zirkus, wo er erst am Trapez und später als Zauberkünstler auftrat – und wo er sich schließlich auch den Künstlernamen Harry Houdini gab, in Anlehnung an die Zauberer Harry Kellar und Jean Eugène Robert-Houdin, die er bewunderte.