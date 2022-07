Leinwandheld Harrison Ford kann auf 50 Jahre Karriere zurückblicken. In mehr als 60 Filmen hat er mitgespielt, ein Jahrzehnt lang war er nur in Nebenrollen zu sehen. Die große Wende kam mit Filmemacher George Lucas, der Harrison Ford die Rolle des Han Solo in Star Wars übertrug. Der kommerziell erfolgreichste Schauspieler Hollywoods spielte in seinen Rollen verschiedenster Genres Milliardensummen ein. Wie stellen in einer Bildergalerie eine Auswahl seiner bekanntesten Filme vor.

Der Durchbruch gelang Ford als Schauspieler mit seiner Rolle des Han Solo (r.) in „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977). Mit 35 Jahren wurde er damit zum Weltstar. Ford verkörperte die Rolle des Han Solo auch in den drei Fortsetzungsfilmen „Das Imperium schlägt zurück“ (1980), „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983) und „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ (2015).