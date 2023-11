Bewegende Worte So trauern Promis um TV-Legende Hans Meiser

View this post on Instagram

Hans Meiser gründete unter anderem den Radiosender „Radio Wellenrausch“ mit. Der Sender, der erst am 29. Oktober 2023 – einen Tag vor Meisers Tod – auf Sendung ging, nahm am 6. November in einem Post auf Instagram Abschied von der TV-Legende. Unter anderem heißt es dort: „Hans Meiser hat sich vom ersten Tag an leidenschaftlich um den Aufbau unseres Senders gekümmert und hierfür zahlreiche Formate entwickelt. …Wir werden diesen großartigen Mann, Freund und Mitgründer unseres Senders Radio Wellenrausch nie vergessen! Danke Hans. Danke für alles. Der letzte Wunsch war von Hans, dass wir den Radiosender weiterführen und den schweren Start mit vielen Hürden meistern und nicht aufgeben. Die Motivation, den Spaß und das Ziel einen tollen Radiosender zu kreieren, darf nicht verloren gehen.“