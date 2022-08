Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele war RAF-Anwalt, Mitgründer der taz und der Grünen. Ein sensationeller Wahlsieg machte ihn zur Parteilegende. In unserer Bildergalerie stellen wir den Politiker vor.

1939 wird Ströbele in Halle an der Saale geboren. 1959 macht er sein Abitur am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Marl/Westfalen. 1960 leistet er für ein Jahr die Wehrpflicht in Aurich/Ostfriesland als Kanonier bei der Luftwaffe. Die Beförderung zum Gefreiten lehnt er ab. (Archivfoto, 1981)