Handy-Spiele Lena Meyer-Landrut bekennt sich zu Spielsucht

Die Eurovison-Song-Contest-Siegerin von 2010 spricht in der zweiten von vier Folgen des SWR3 Podcasts "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" mit Podcasterin Giulia Becker unter anderem über Smartphone-Spiele. Meyer-Landrut, die gerne auf dem Handy spielt, spricht die Sängerin Becker auf ihre Gemeinsamkeit an: „Ich weiß, dass du eine Zockermaus bist. Du spielst“. Während Becker sich als gefährdet einstuft, geht die 32-Jährige noch einen Schritt weiter. „Ich bin nicht gefährdet, spielsüchtig zu sein – ich glaube, ich bin spielsüchtig“, lautet ihre Selbstdiagnose. Sie mache es daran fest, dass sie keine Spiele löschen kann. In-App-Käufe seien auch ein Thema bei ihr: "Ich kauf dann auch so Bonus-Pakete und so."