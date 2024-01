Reality-Star Kim Kardashian kommt im Mai zur Hamburger Digitalmesse OMR

US-Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian (43) kommt im Mai als Rednerin zur Digitalmesse OMR nach Hamburg. Kardashian und ihre Familie hätten mit dem TV-Format „Keeping Up with the Kardashians“ Kultstatus erreicht, ihr Instagram-Account sei weltweit einer der reichweitenstärksten, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.