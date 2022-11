View this post on Instagram

Das Halloween-Kostüm von Model Heidi Klum ist jedes Jahr ein wohl gehütetes Geheimnis und wird mit Spannung erwartet. Auf Instagram postete Klum verheißungsvolle Videos und Detailaufnahmen der Kostümierung. Schließlich kam sie als riesiger Wurm an der Angel ihres Ehemanns Tom Kaulitz zu ihrer eigenen Halloween-Party in New York.