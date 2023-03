Skiunfall im Jahr 2016 Gwyneth Paltrow und Kläger sagen vor Gericht das Gegenteil aus

Ein Mann, der Hollywoodstar Gwyneth Paltrow wegen eines Skiunfalls verklagt hat, hat den Zusammenstoß vor Gericht als „schweren Schlag“ beschrieben. Die Schauspielerin sei von hinten in ihn hineingekracht, er sei daraufhin durch die Luft geflogen, sagte der 76 Jahre alte pensionierte Optiker. Paltrow war bei der Aussage am Montag im Gerichtssaal anwesend. Sie hatte in etwa das Gegenteil ausgesagt: Der Mann habe sich höher am Hügel befunden und habe sie von hinten gerammt.