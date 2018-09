Guido Maria Kretschmer heiratet am Samstag auf Sylt

Düsseldorf Der Modeschöpfer Guido Maria Kretschmer heiratet am Samstag seinen langjährigen Lebenspartner Frank Mutters. Die Trauung ist auf Sylt.

Zur Party sind rund 200 Gäste eingeladen. „Ich hoffe, ich muss nicht die ganze Zeit heulen, weil alles so rührend ist“, sagte der beliebte TV-Star vor der Feier in einem Interview. Er selbst wolle ein schwarzes Outfit tragen. Seinen Gästen will der Shopping-Profi aber keine Vorschriften machen. Ihm sei es nur wichtig, dass sich alle seine Gäste wohlfühlen.