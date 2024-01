„Wer wird Millionär?“ „Die haben mich hopsgenommen“ — Günther Jauch offenbart Gefängnis-Aufenthalt

Er selbst sei schon einmal für zwei Stunden in einem Gefängnis gewesen – in Ägypten. „Das war eine Fernsehsendung Anfang der 80er-Jahre: ‚Rätselflug‘. Da bin ich mit so einem Hubschrauber rumgeflogen. Dann bin ich neben den Pyramiden gelandet, aber in einem militärischen Sperrgebiet. Der Pilot kannte sich nicht richtig aus“, erzählt Jauch: „Da waren sofort ägyptische Soldaten. Die haben mich hopsgenommen und sofort zwei Stunden in eine Zelle eingesperrt.“ Schmunzelnd fügt er hinzu: „Die wunderten sich natürlich. Mit Hubschrauber und Kameramann … Ich war ja nicht so der klassische Terrorist.“