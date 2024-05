Fernsehmoderator Günther Jauchs Weingut von Hochwasser betroffen

Fernsehmoderator Günther Jauch (67) hat am Wochenende auf seinem Weingut in Kanzem an der Saar gegen die Folgen eines Hochwassers gekämpft. Auf dem Instagram-Account des Weinguts sieht man ihn beim Schlamm-Schippen im Park, beim Aufstellen eines Regals und in Gummistiefeln nach dem Aufräumen. Auf Bildern ist zudem zu sehen, wie Wassermassen um Teile des Weinguts von Othegraven im Kreis Trier-Saarburg stehen und Sandsäcke zum Schutz aufgestapelt wurden.