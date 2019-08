Hochzeit am Meer : „Grey's Anatomy“-Star Camilla Luddington hat geheiratet

Los Angeles Schauspielerin Camilla Luddington hat ihrem langjährigen Freund Matthew Alan in einer romantischen Zeremonie am Meer das Ja-Wort gegeben. Die beiden sind seit elf Jahren ein Paar und Eltern einer Tochter.

„Grey's Anatomy“-Star Camilla Luddington (35) hat am Wochenende an Kaliforniens Küste ihren Freund Matthew Alan geheiratet. „Ich habe Matt immer gesagt, dass ich einfach nur das Meer sehen will. Das war die eine Sache“, sagte die britische Schauspielerin am Sonntag dem „People“-Magazin. Bei dem Fest nahmen demnach die 70 engsten Freunde des Paares teil.