Klimaaktivistin aus Schweden Greta Thunberg nach Protest in London angeklagt

Die 20-Jährige habe sich nicht an eine Gesetzesklausel gehalten, nach der es der Polizei erlaubt ist, öffentliche Versammlungen einzuschränken, teilte die Londoner Polizei am Mittwoch mit. Thunberg und 25 weitere Angeklagte wurden bis zu einem Gerichtstermin am 15. November in Westminster gegen Kaution freigelassen.