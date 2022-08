Die Sängerin machte sich mit Schmusesongs in den USA einen Namen. „Let Me Be There“ von 1974 war ihr erster US-Hit. Songs wie „On The Banks Of Ohio“, „If You Love Me Let Me Know“, „I Honestly Love You“ und „Have You Never Been Mellow“ machten sie dort zur Schlagerqueen. (Archivfoto 1983 mit John Travolta)