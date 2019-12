Verleihung Ende Januar : Rap-Newcomerin Lizzo in acht Kategorien für den Grammy nominiert

Los Angeles Ende Januar werden in Los Angeles die Grammys für die besten Musiker verliehen. Große Hoffnungen auf die Preise können sich die Sängerinnen Lizzo, Billi Eilish und Rapper Lil Nas X machen.

Die Rapperin Lizzo veröffentlichte bereits 2013 ihr erstes Studioalbum. Ihren Durchbruch feierte sie jedoch erst mit ihrem aktuellen Album "Cuz I love you", das ihr eine Grammy-Nominierung in der Kategorie "Album des Jahres" einbrachte. In die begehrte Kategorie schafften es auch die 17-jährige Billie Eilish mit dem Album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" und Lil Nas X mit "Old Town Road".