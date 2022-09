Grace Kelly hatte 1955 während des Filmfestivals in Cannes einen sehr vollen Terminkalender. Das Oberhaupt eines kleinen Fürstentums zu treffen, kam ihr sinnlos vor. "Ich weiß immer noch nicht, warum es so wichtig sein soll, den Fürsten kennenzulernen, aber wenn alle es für eine so gute Idee halten, werde ich es tun.“ Sie hatte in Anwesenheit von Reportern der Zeitschrift Paris Match mehrfach gesagt: "Sagt das Treffen mit dem Fürsten ab!"