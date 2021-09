„Goldene Henne“ in Leipzig : Simone Thomalla nach Liebes-Aus in Feierlaune

Simone Thomalla am Freitagabend in Leipzig. Foto: dpa/Gerald Matzka

Leipzig Schauspielerin Simone Thomalla hat sich wenige Tage nach dem Bekanntwerden ihrer Trennung von Handballer Silvio Heinevetter in Feierlaune gezeigt. Bei der TV-Gala „Goldene Henne“ war die 56-Jährige bestens aufgelegt.

„Es geht mir wunderbar“, sagte Thomalla am Freitagabend am Rande der TV-Gala „Goldene Henne“ in ihrer Heimatstadt Leipzig. Sie freue sich, an diesem Abend „Kollegen wiederzutreffen und mal wieder zu feiern und nicht alleine zu Hause zu sein“.