Erstes Kind : Ex-„GNTM“-Kandidatin Sarah Knappik ist Mutter geworden

Berlin Sarah Knappik hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Die 34-Jährige ist bekannt durch Fernsehformate wie das RTL-Dschungelcamp und „Germany’s Next Topmodel“.

„Marly ist so ein liebes Baby. Sie weint kaum, lacht viel und beschwert sich wenig. Nur wenn ihr langweilig ist, meckert sie ein bisschen“, sagte die 34-Jährige der „Bild“-Zeitung.

Dem Bericht zufolge wurde die Tochter bereits vor acht Wochen geboren – zwei Wochen vor dem errechneten Termin und per Kaiserschnitt. „Eine normale Geburt wäre für mich aufgrund ihrer Größe zu gefährlich gewesen“, sagte Knappik.

Knappik hatte ihre Schwangerschaft erst im siebten Monat öffentlich gemacht. „Ich freue mich so sehr, dass ich in diesem Leben noch Mama sein darf. Ich hatte eigentlich mit der Babyplanung abgeschlossen“, sagte sie nun der „Bild“. Es gebe so viele Frauen, die keine Kinder bekommen können. Sie wisse, wie dankbar sie sein dürfe.