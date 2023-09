Glücksgefühle-Festival 130.000 Besucher kommen zum Podolski-Festival am Hockenheimring

Das Wetter hat es mit den Gästen des ersten Glücksgefühle-Festivals am Hockenheimring am Samstag bei knapp unter 30 Grad und strahlendem Sonnenschein gut gemeint. „Ich bin stolz, ich bin glücklich. Aber wichtiger ist, dass es den Leuten gefällt“, sagte Mitorganisator Lukas Podolski auf einer Pressekonferenz am Hockenheimring. Ob es das Festival im nächsten Jahr wieder geben werde, wollte er noch nicht sagen. Der ehemalige Profifußballer erzählte, dass er selbst kein Festivalgänger sei: „Wenn man Fußballer ist oder Sportler, dann sind die Wochenenden eigentlich immer verplant.“