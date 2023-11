„Women of the Year“-Award Frauenzeitschrift „Glamour“ kürt „Frauen des Jahres“ 2023

Die Frauenzeitschrift „Glamour“ hat am 1. November im Berliner Fotografiska Museum den „Women of the Year“-Award verliehen. Die Preisverleihung fand zum ersten Mal statt und stand im Zeichen von Frauen, Feminismus und Female Empowerment. In Zusammenarbeit mit Dyson zeichnete das Magazin zehn Frauen aus, die sich mutig und engagiert für Frauenrechte und Gleichberechtigung einsetzen.