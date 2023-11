„Glamour“-Auszeichnung Das sind die „Frauen des Jahres“

Stefanie Giesinger

Kategorie: Trailblazer of the Year

Stefanie Giesinger (27) wurde mit 17 Jahren bekannt, als sie Heidi Klums Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ gewann. Seitdem ist sie international als Model und Influencerin erfolgreich. Auf ihrem Instagram-Profi spricht Giesinger auch ernste Themen an und diskutiert mit ihren Followern über gesellschaftspolitische und gesundheitliche Themen. In einem Interview redete sie darüber, an Depressionen zu leiden. „Dass Stefanie Giesinger so offen über ihre psychischen Probleme spricht, hilft ihren Followern und Fans, es ihr gleichzutun“, findet die „Glamour“.