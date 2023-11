Zeuginnen im Ofarim-Prozess entlasten Sänger „Ich wusste, dass ihm etwas Schlimmes passiert ist“

Ofarim behauptet, dass ein Mitarbeiter des Leipziger Hotels „Westin“ ihm am 4. Oktober 2021 mit Blick auf seinen Davidstern an einer Kette gesagt habe: „Pack deinen Stern weg.“ Er hatte den Vorfall in einem Instagram-Video geschildert, das millionenfach geklickt wurde. Der Hotelmanager bestreitet die Darstellung des Sängers.