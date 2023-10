„Hast du letzte Woche geschlafen?“ Israel kritisiert Gigi Hadids Instagram-Beitrag scharf

Der Instagram-Account des Staates Israel dreht das Statement einfach um und schreibt: „Es gibt nicht Mutiges an den Massakern der Hamas an Israelis. Die Hamas zu verurteilen, als das, was sie ist (ISIS), ist nicht anti-palästinensisch und Israelis in ihrem Kampf gegen barbarische Terroristen zu unterstützen, ist das Richtige.“ Im nächsten Bild wird Gigi Hadid dann direkt angesprochen: „Hey Gigi, die nächste Story ist für dich“, heißt es da. Und weiter: „Hast du letzte Woche geschlafen? Oder ist es für dich okay, ein Auge zuzudrücken, wenn jüdische Babys in ihren Häusern abgeschlachtet werden? Dein Schweigen hat sehr deutlich gezeigt, wo du stehst. Wir sehen dich.“ Zu einem Foto von Kinderspielzeug in einer Blutlache heißt es dann noch: „Wenn du das nicht verurteilst, bedeuten deine Worte gar nichts.“