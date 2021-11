Gewaltvorwürfe gegen Musiker : Polizei durchsucht Haus von Marilyn Manson

Los Angeles Immer wieder gerät der umstrittene US-Rocker Marilyn Manson wegen diverser Verfehlungen in die Schlagzeilen: Jetzt ist nach Vorwürfen mehrerer Frauen wegen sexueller Gewalt sein Haus in Los Angeles von der Polizei durchsucht worden.

„Wir können bestätigen, dass eine Suche durchgeführt wurde“, teilte eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage mit. Weitere Informationen zu dem Vorfall gab es zunächst nicht.

Mehrere Frauen hatten in den vergangenen Monaten Vorwürfe oder Klagen gegen den 52-jährigen Manson wegen sexueller beziehungsweise physischer Gewalt vorgebracht. So warf unter anderem Schauspielerin Evan Rachel Wood ihrem Ex-Freund im Februar in einem Instagram-Posting jahrelangen „grauenhaften“ Missbrauch vor.