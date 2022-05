Streit unter englischen Spielerfrauen : Gerichtsstreit mit Rebekah Vardy belastet Rooneys Ehefrau

Coleen und Wayne Rooney verlassen das Gebäude des Royal Courts Of Justice. Foto: dpa/Yui Mok

London Der Gerichtsstreit mit Rebekah Vardy hat die englische Fußball-Spielerfrau Coleen Rooney nach Angaben ihres berühmten Ehemanns verändert.

„Ich habe erlebt, wie meine Frau in den vergangenen zweieinhalb Jahren wirklich mit allem zu kämpfen hatte, sie ist eine andere Mutter, eine andere Frau geworden“, sagte Ex-Nationalspieler Wayne Rooney (36) am Dienstag als Zeuge vor Gericht in London. „Es war sehr traumatisch für meine Frau.“ Er hoffe, dass seine Familie nach dem Verleumdungsprozess über das Verfahren hinwegkommen könne. Rooney war bisher bei jedem der sechs Prozesstage im Gericht dabei.