Entscheidung in Los Angeles : Gericht setzt Britney Spears' Vater als Vormund ab

Los Angeles Erfolg für Britney Spears: Die Sängerin setzt sich vor einem Gericht in Los Angeles durch. Nach 13 Jahren ist Jamie Spears nicht mehr für Vermögen und private Anliegen seiner Tochter zuständig. Sie hatte lange dafür gekämpft.

Es war das erste Mal, dass die Sängerin ein Ende der Vormundschaft in Gerichtsdokumenten gefordert hatte. In Anhörungen hatte sie sich aber bereits ähnlich geäußert. In der Eingabe hieß es, es sei vor allem wichtig, dass ihr Vater aus der Vormundschaft entlassen werde, „damit ihre Würde und Grundfreiheiten wieder hergestellt werden können“. Dies müsse bis zum 29. September geschehen.

Die Sängerin von Hits wie „Baby One More Time“, „Oops! ... I Did It Again“ und „Toxic“ befand sich seit dem vergangenen Jahr in einem erbitterten Rechtsstreit mit ihrem Vater, um dessen Vormundschaft beenden zu lassen. Auch Jamie Spears reichte selbst einen Antrag für ein Ende der Vormundschaft ein. Seine Tochter sei jetzt in der Lage, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Die Vormundschaft sorgte im Laufe der Jahre für immer mehr Schlagzeilen. Britney Spears klagte im Juni in einer hochemotionalen Stellungnahme vor Gericht, sie sei „traumatisiert“ und „deprimiert“: „Ich will nur mein Leben zurück.“