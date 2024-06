Ehemaliger Manager von Bushido Gericht schließt Abou-Chaker von gemeinsamem Wohnungsdeal aus

Bushidos Ex-Manager Arafat Abou-Chaker ist vom Oberlandesgericht in Brandenburg an der Havel aus dem gemeinsamen Immobiliengeschäft mit dem Rapper ausgeschlossen worden. Er soll aber eine Abfindung von etwa einer Million Euro erhalten. „Der Senat hat sich davon überzeugt, dass es einen Ausschlussgrund aus der Immobiliengesellschaft gibt“, sagte eine Sprecherin des Gerichts am Mittwoch.