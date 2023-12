Zum 75. Geburtstag Gérard Depardieu – die (Selbst)Demontage einer Ikone

Depardieu hat in mehreren Büchern über sein Leben geschrieben, vor allem über seine Kindheit und Jugend in Châteauroux in Zentralfrankreich. Dabei hat er nichts beschönigt. Demnach war sein Vater Alkoholiker und konnte kaum schreiben. Seine Mutter musste für die sechs Kinder sorgen. Er selbst litt an Sprachstörungen. Statt zur Schule zu gehen, klaute er.