Prominenter Besuch : George Clooney reitet auf einem Esel durch spanisches Dorf

Madrid Das hätten die Bewohner von Navalcarnero nie im Leben erwartet: Hollywoodstar George Clooney tauchte dort plötzlich auf, ritt im eleganten Sakko auf einem Esel über den Hauptplatz.

Das versetzte die sonst verschlafene spanische Ortschaft rund 35 Kilometer südwestlich von Madrid am Mittwoch natürlich in Aufruhr. Der 58 Jahre alte US-Amerikaner („Ocean's Eleven“), der einen weißen Vollbart trug, habe in Navalcarnero eine große Hysterie ausgelöst, berichtete der regionale Fernsehsender „Telemadrid“. Frauen kreischten und lachten laut auf. „Ich bleibe hier, bis er weggeht. Er sieht verdammt gut aus!“, rief eine Bewohnerin vor laufenden Kameras.