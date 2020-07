Nach Tod des Papst-Bruders : Öffentlichkeit nimmt Abschied von Georg Ratzinger

Regensburg Der Tod des 96-Jährigen sorgt in Regensburg für große Anteilnahme. Zahlreiche Menschen gedenken des Domkapellmeisters und tragen sich in ein Kondolenzbuch ein.

In der Stiftskirche St. Johann neben dem Dom gedachten sie des Domkapellmeisters, der vergangenen Mittwoch im Alter von 96 Jahren gestorben war. Der ältere Bruder des emeritierten Papstes Benedikt XVI. hatte von 1964 bis 1994 die Regensburger Domspatzen geleitet. So kamen am Dienstag auch einige ehemalige Chorsänger an den mit weißen Rosen und orangefarbenen Gerbera geschmückten Sarg.