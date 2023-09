Gayle Hunnicutt wurde 80 Jahre alt Sie war die Geliebte von J.R. – Trauer um „Dallas“-Star

Ein Talentsucher hatte die 1943 geborene Texanerin während ihres Studiums der Theaterwissenschaften an der University of California in Los Angeles entdeckt. Ihr Debüt auf dem Fernsehbildschirm machte Hunnicutt 1966 in der US-Serie „Mister Roberts“, kurze Zeit später spielte sie an der Seite von Peter Fonda und Nancy Sinatra im Rockerfilm „Die wilden Engel“.