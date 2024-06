Neuer Besitzer gefunden Fynn Kliemann und Olli Schulz verkaufen ihr legendäres Hausboot

Das hatte wohl auch Konsequenzen für das Hausboot. In einem Interview mit der „Zeit“ sagte Olli Schulz Anfang des Jahres, seit dem Wirbel um den Masken-Skandal seien Buchungen für das Boot zurückgegangen. Kliemann selbst kommentiert zu den Beweggründen des Rückzugs der beiden in seinem Instagram-Video, er und Schulz seien froh, sich wieder etwas sorgloser auf ihre Freundschaft konzentrieren zu können, anstatt sich um ständig neue Anfälligkeiten des Bootes kümmern zu müssen. In dem Video ist zu sehen, wie er das Hausboot gemeinsam mit Helfern ausräumt. „Es war ein total cooles Abenteuer“, sagt er weiter. „Ich bereue nichts.“